Scimia: "Domenica L’Aquila, altra gara difficile"

Sono ripresi ieri gli allenamenti dell’Atletico Ascoli dopo la seconda vittoria consecutiva in trasferta che ha definitivamente cancellato l’amarezza per il ko interno contro la Fermana, Due gare complicate a Recanati e a Notaresco dove si sono visti i gol che erano mancati nelle sfide precedenti, ma anche una compattezza di squadra che è sicuramente frutto del grande lavoro che Mister Simone Seccardini fa effettuare ai suoi ragazzi da quando è iniziato il raduno pre-campionato. Assemblare i nuovi innesti con il ‘vecchio gruppo’ reduce dallo splendido campionato dello scorso anno, necessitava di tempo e pazienza, ma sicuramente l’amara sconfitta interna nel derby con i ‘canarini’ ha fatto scattare qualcosa che ha accelerato il processo di crescita del gruppo. E così anche l’ultimo arrivato in casa bianconera, il centrocampista Luca Daniel Scimia, si è velocemente integrato con i nuovi compagni di squadra. Per sei mesi fino a dicembre 2022 il ragazzo nato ad Aukland in Nuova Zelanda, è stato anche a L’Aquila quando i rossoblù militavano ancora in Eccellenza. E proprio L’Aquila sarà l’avversario che l’Atletico Ascoli affronterà domenica. "Siamo andati a Notaresco con la voglia di fare risultato – ha ammesso Luca Daniel Scimia – sapevamo di giocare su un campo difficile e abbiamo preparato la partita sulle seconde palle, cercando di fare pressing. Siamo stati bravi a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto e anche nel secondo tempo abbiamo avuto l’opportunità per mettere al sicuro il risultato per evitare di soffrire. Siamo stati in partita anche quando siamo rimasti in dieci anche noi, Siamo rimasti calmi, tranquilli nel far girare la palla. Siamo davvero contenti. Domenica arriverà L’Aquila – ha concluso Scimia – una delle squadre più preparate del campionato, una squadra costruita per vincere. Sappiamo che sarà un’altra partita difficile".

Valerio Rosa