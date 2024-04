Seccardini: "Bravi a interpretare la gara. E nel secondo tempo nessun rischio"

"Penso che i miei abbiano avuto un approccio molto azzeccato– dice alla fine il mister dell’Atletico Ascoli, Simone Seccardini –. Siamo arrivati qua a Fossombrone molto consapevoli delle difficoltà che pongono questo campo, questa squadra, questa società, questo pubblico e soprattutto questo allenatore (mister Fucili, ndr). La Forsempronese è capace di dare battaglia a chiunque, non a caso venivano da un paio di risultati positivi, due pareggi, in casa col Campobasso e fuori con Senigallia. Sapevamo perciò che per noi sarebbe stata una partita molto difficile. Nel primo tempo il Fossombrone ha messo in campo un approccio davvero encomiabile, in termini di lettura generale della partita, di seconde palle, di rimbalzi e di scaltrezza sugli episodi. Non a caso sono quattro o cinque anni che mister Fucili lavora qua e quindi la sua squadra ha assunto una identità forte e ben definita, molto riconoscibile".

L’Atletico?

"Noi siamo stati bravi in termini di pazienza e lucidità. Piano piano stiamo imparando a leggere i momenti. Certo, siamo una neopromossa e qualche volta pecchiamo per qualche leggerezza di troppo. Dopodiché, se devo fare una disamina per tempo, è vero che nella ripresa il nostro portiere non ha quasi ricevuto alcun tiro in porta. Se diciamo che il migliore è stato Marcantognini non credo che esageriamo".

Gli episodi?

"Dalla panchina è difficile giudicare. Dovremo rivederli con calma in tv. Quanto alle proteste sui gol annullati, l’assistente dell’arbitro mi pare abbia spiegato in maniera esauriente i motivi della decisione. Il presunto rigore? S’è trattato di un batti e ribatti talmente concitato che non è possibile gridare allo scandalo da nessuna delle due parti".

a.b.