"Servono più controlli nella zona Caritas, sos sicurezza"

La sicurezza in città torna al centro del dibattito, con episodi che stanno facendo montare la preoccupazione tra i cittadini, in particolar modo nella zona del Ponterotto. Negli ultimi giorni, una nuova rissa culminata in un accoltellamento nella zona della Caritas ha riacceso i riflettori su una situazione già compromessa. A prendere parola è il consigliere comunale Lorenzo Marinangeli, che non risparmia critiche e chiede un’azione immediata da parte delle istituzioni. "La Caritas dovrebbe essere un luogo dove le persone vengono accolte e aiutate, ma alcune di quelle persone evidentemente ripagano questa generosità con tutti i fatti che succedono, con la sporcizia, con le risse, con l’abuso di alcol. Nei giorni scorsi qualcuno ha provato a entrare in tre case nello stesso quartiere. L’amministrazione comunale dovrebbe sollecitare la Questura, la Prefettura e le forze dell’ordine per un monitoraggio, un controllo più concreto di quella zona e di quella situazione". L’urgenza è massima, secondo Marinangeli, che sottolinea la necessità di intervenire prima che sia troppo tardi: "Certe situazioni andrebbero stroncate sul nascere perché si vede poi la deriva che possono prendere le cose. Guardiamo quello che è accaduto sul lungomare, guardiamo la rapina avvenuta in viale De Gasperi nei giorni scorsi. Bisogna intervenire. Siamo in prossimità della stagione estiva e sappiamo che la popolazione aumenterà esponenzialmente. Occorre intervenire il prima possibile".

Emidio Lattanzi