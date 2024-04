Si ribaltano sulla Valtesino

Momenti di grande apprensione per le due persone che viaggiavano a bordo dell’auto ribaltatasi lungo la provinciale Valtesino in comune di Massignano. L’incidente, autonomo, è accaduto nella mattina di ieri ed i due occupanti sono stati trasportati al pronto soccorso di San Benedetto in codice giallo. I sanitari della potes hanno trasportato il paziente maggiormente contuso U. N. di 23 anni cittadino straniero, mentre l’equipaggio della croce verde di Montefiore si occupato dell’altro occupante della vettura. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Montefiore, che si è occupata anche della viabilità. Per la messa in sicurezza dell’auto ribalta è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto. La potes è intervenuta anche per soccorrere un giovane automobilista colto da improvviso malore alla guida lungo la Nazionale, con l’auto bloccata al centro della strada di fronte al cinema Concordia di San Benedetto.