Ascoli, 16 febbraio 2019 - Un tranquillo sabato invernale trascorso sulla neve ha rischiato di finire in tragedia, ricordando agli amanti della montagna la necessità di prestare sempre la massima attenzione. L'allarme è scattato oggi pomeriggio agli impianti sciistici di Monte Piselli, dove intorno alle 15 una ragazza di 19 anni si è infortunata mentre scendeva lungo la pista a bordo del suo snowboard. È caduta (foto) rovinosamente a terra, battendo la testa e riportando un grave trauma cranico.

Dopo essere svenuta, ha lentamente ripreso conoscenza ma è rimasta a lungo in stato confusionale. Gli altri sciatori si sono subito allarmati, hanno chiamato immediatamente il 118, che ha inviato un'ambulanza con medico e infermieri a bordo e che ha prontamente allertato Marche Soccorso. Contemporaneamente, il soccorso piste di Monte Piselli ha allertato i tecnici del Soccorso Alpino, che in quel momento si trovavano in località Tre Caciare per un'esercitazione e che si sono precipitati sul luogo dell'incidente, raggiunto in breve tempo.

Nel frattempo, intorno alle 15.20, l'elicottero Icaro 1 è atterrato a Monte Piselli, dove è sopraggiunta anche l'ambulanza da Ascoli. La ragazza, a cui è stato diagnosticato un sospetto trauma cranico commotivo, è stata subito issata su una barella e caricata dai tecnici del soccorso alpino sull'elicottero, che è decollato intorno alle 16 alla volta dell'ospedale Torrette di Ancona. La paziente, comunque, era cosciente al momento del trasporto e dovrebbe essere fuori pericolo.

