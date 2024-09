Sottopassi allagati a Villa Sant’Antonio, i residenti: "Problema non più rinviabile"

Sotto accusa i sottopassi di Villa Sant’Antonio, quello di via della Palude e di via della Rugiada. "Mai nome fu più azzeccato per il sottopasso di via della Palude. Bastano poche gocce di pioggia – attaccano i cittadini – e la situazione diventa impraticabile, una vera e propria palude dove non mancano neanche i rospi. Dopo gli ultimi temporali sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per rimuovere l’acqua, si tratta di un problema ormai non più rinviabile. La situazione viaria – proseguono – è diventata problematica, anche in virtù del fatto che hanno chiuso il ponte in mattoni sul Tronto e nei giorni scorsi, a seguito del temporale, hanno bloccato i sottopassi che sono andati sott’acqua. Da anni, puntualmente, si parla di interventi, attualmente sono in corso dei lavori, che si sono interrotti, improvvisamente, per quale motivo ? Purtroppo durante i temporali spesso vengono sistemati i nastri, ma c’è sempre chi li rimuove e rischia di ritrovarsi e far ritrovare altre persone in situazione di estremo pericolo. E’ ora di intervenire e di trovare una soluzione prima che succeda qualcosa di grave. I sottopassi sono fondamentali per il collegamento con la zona industriale, così non funzionano, ci sono problemi idraulici seri e sono necessari interventi urgenti". Si tratta di un problema atavico, che affligge la comunità da ormai più di 30 anni, eppure, anche nei periodi di vacche grasse, nessuno ha posto l’accento per risolvere la questione.

m.g.l.