Spettacolo in piazza. Tenzone Aurea al via

L’inno d’Italia, intonato dal tenore ascolano Roberto Cruciani, ha aperto l’edizione 2024 della Tenzone Aurea, il campionato di A1 per sbandieratori e musici che si svolgerà oggi e domani sotto le cento torri. Ieri è andata in scena, a piazza Arringo, la cerimonia inaugurale, con la presenza degli atleti di tutti e 21 i gruppi partecipanti. Questi hanno sfilato davanti allo sguardo incuriosito del pubblico: oltre ai sestieri di Porta Maggiore, Porta Romana e Porta Solestà, saranno in gara il Rione De’ Brozzi, San Lazzaro, Santa Maria in Vado, Santo Spirito, il Rione Lama, San Luca, San Panfilo, Volterra, i Battitori della Nzegna, Città di Oria, la Contrada della Corte, Megliadino San Vitale, Borgo Veneto, Città Murata, l’Ente Palio di Ferrara, il Pozzo e il Palio dei Micci. E’ la quarta volta che Ascoli ospita il campionato nazionale di A1, promosso dalla Fisb, dopo le edizioni del 2004, 2013 e 2017. Presenti, all’apertura, la presidente federale Antonella Palumbo, Massimo Massetti del consiglio degli anziani della Quintana, il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore regionale Andrea Maria Antonini. Tante, dunque, le emozioni vissute ieri sera ma altrettante quelle che gli atleti regaleranno tra oggi e domani. Si comincia questa mattina, con le qualificazioni: alle 8 a piazza del Popolo le sfide del singolo (due per ogni gruppo), mentre a piazza Arringo quelle di grande squadra e musici. In merito agli ascolani, nel singolo il primo a esibirsi sarà Robert Alexa di Porta Romana alle 8.10, poi Giorgio Bracci di Porta Solestà alle 8.20. A seguire Stefano Sermarini di Porta Maggiore alle 9.05, l’altro neroverde Federico Cittadini alle 10.55, l’altro singolarista di Porta Romana Samuel Spinelli alle 11.25 e il secondo sbandieratore solestante Edoardo Pavoni alle 11.35. Per grandi squadre e musici, alle 8 esordisce Porta Maggiore, poi sarà la volta di Porta Romana alle 9.50 e di Porta Solestà alle 10.10. Alle 21, a piazza Arringo, le finali alle quali accederanno i primi dieci singoli, le migliori otto grandi e le migliori otto formazioni di musici. Domenica mattina alle 8, poi, a piazza del Popolo andranno in scena le qualificazioni della coppia e piazza Arringo quelle della piccola squadra. Nella finale delle 21, a piazza Arringo, prenderanno parte le migliori dieci coppie e le prime otto piccole squadre. Al termine della finale di domenica ci sarà la classifica di combinata che permetterà di assegnare il titolo di campione d’Italia. E’ tutto pronto, dunque, per un weekend all’insegna del divertimento e di quelle suggestioni che soltanto gli sbandieratori e i musici sono in grado di regalare a tutti gli appassionati.

Matteo Porfiri