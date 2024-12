Stagione Amat a Montalto

Nuova stagione teatrale a Montalto Marche, dal 25 gennaio al 17 maggio 2025. Iniziativa promossa dal Comune e da Amat con il contributo della Regione Marche e Mic. "L’avvio di questa nuova stagione teatrale dopo il successo dello scorso anno, rappresenta per noi un momento importante – afferma il sindaco Daniel Matricardi – Grazie quindi ad Amat, nostro partner di progetto, che ha disegnato per noi una ricca e variegata stagione teatrale con una programmazione pensata e costruita per essere accessibile a tutti e per offrire momenti di leggerezza e spunti di riflessione. Spettacoli, prosa, musica, festival, residenze artistiche e il coinvolgimento costante della comunità stanno rendendo il nostro teatro sempre più baricentro dell’ecosistema del Metroborgo, avvicinando i cittadini montaltesi e del territorio circostante al mondo della cultura".

Apertura di sipario il 25 gennaio con Roberto Mercadini in Moby Dick, lettura, narrazione da Melville; il 25 febbraio ci sarà Lucia Moschino in ’Smarrimento’, spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro; il 16 febbraio ’Dante, fra le fiamme e le stelle’ con Matthias Martelli; il primo aprile ’Don Chisciotte’ tragicommedia dell’arte e poi l’11 aprile arriva Giobbe Covatta con ’70, riassunto delle puntate precedenti’. Il 30 aprile ’Il Dio Bambino’ con Fabio Troiano, musiche di Giorgio Gaber e Sandro Luporini e il 17 maggio si chiude con ’Canto alle vite infinite’ con Elena Bucci.