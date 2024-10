Standing ovation per Alberto Bertoli al teatro delle Energie

Con una standing ovation è terminata l’esibizione di Alberto Bertoli al teatro delle Energie di Grottammare pienissimo di spettatori che l’hanno costretto a ben tre bis consecutivi con la ripetizione di ’Eppure SOffia’ che ha fatto scatenare tutto il pubblico come una vera discoteca a teatro. Bellissima serata, che ha riportato il pubblico indietro di tantissimi anni, con tutti i successi del papà Pierangelo magistralmente cantati da Alberto in un duetto virtuale straordinario. La sua grande presenza scenica e la sua voce hanno fatto volare le due ore di concerto a ritmi serrati e con forti emozioni. Il calore dei suoi fan si è mostrato al termine della serata, quando in centinaia l’hanno ’rapito’ per foto e autografi. Dopo tanta musica, si ritorna alla comicità, sabato 16 novembre con Llegrotte’s Talent, serata con i comici di Made in Sud, Salvatore Gisonna e Simone Schettino. Serata dedicata ai talenti grottammaresi ma anche alla solidarietà: parte dell’incasso, infatti, sarà devoluto all’Associazione ’XMano’ di San Benedetto che svolge un’importante servizio di utilità sociale, perseguendo il miglioramento della vita, la tutela dei diritti civili e l’integrazione.