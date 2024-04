Stasera lo spettacolo dell’Utes per difendere i teatri storici

Come da tradizione primaverile l’Utes di San Benedetto torna con la sua Compagnia, degli iscritti al i Corsi di Teatro. La messa in scena è in programma stasera alle 21, al Teatro Concordia, con lo spettacolo dal titolo ’Ancora un sogno’, che trae spunto dalle recenti polemiche sulla diffusa chiusura in Italia di molti teatri storici, che oggi vengono destinati a scopi diversi. Nella commedia, la cui regia e le musiche sono firmate da Stefano Marcucci, le coreografie da Tiziana Bollettini, i costumi da Laura Moretti, le scene di Baldovino Mozzoni, l’aiuto regista è Antonietta Orsetti, un gruppo di attori di una compagnia teatrale si ritrova proprio il giorno in cui le autorità annunciano la chiusura di tutti i teatri, entrando insieme in uno di questi spazi, dove si stanno smantellando tutti gli arredi e le varie strutture. La loro indignazione per le decisioni riguardo alla chiusura dei teatri si unisce presto al nostalgico ricordo degli spettacoli messi in scena negli anni passati e, in particolare, a quello dal titolo ’Il sogno di una notte di mezza estate’ che proprio in quel teatro era stato messo in scena dalla loro compagnia. Tra le casse rimaste vengono ritrovati parte dei costumi abbandonati e così si decide di recitare ancora una volta questo "Sogno". Così, fate e folletti, comici e giovani amanti, ancora una volta raccontano la loro storia affascinante. Prevendita alla Segreteria Utes – Viale De Gasperi, 139. Info 0735 781465 – mobile 347 6581180.

Stefania Mezzina