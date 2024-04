Stella del Mare super anche a Civitanova

Secondo appuntamento regionale della Federazione Italiana Sport Paralimpici Intellettivi Relazionali, a Civitanova Marche. Il quartetto della Stella del Mare San Benedetto, che aveva sbaragliato la concorrenza nella prima tappa disputata nel mese di febbraio, a Fermo, si conferma imbattibile nella specialità 4x25 mt stile libero, vincendo nuovamente, con distacco, la sua seconda medaglia d’oro regionale. Sei squadre provenienti da tutta la regione si sono presentate ai nastri di partenza con i loro migliori atleti: Arcoiris Ancona; Athropos Civitanova M; Buonconvento Fermo; Team Ancona; Polisport Fabriano; e la Stella del Mare San Bendedetto. Il quartetto sambenedettese è partito in testa sin dalla prima frazione ed ha completato la gara con il tempo di 1’26’’50, staccando la seconda classificata (Arcoiris Ancona) di oltre 3 secondi. Terza l’ Anthropos Civitanova. Sono scesi in acqua nella staffetta Stefano Pignotti, Lorenzo Troiani, Alessio Laghi, Luca Marcelli: i quattro ragazzi confermandosi i migliori a livello regionale hanno quindi staccato il pass per le finali del campionato italiano che si disputeranno a maggio, a Torino. La soddisfazione dell’allenatore Domenico Tossichetti "sono contento per i ragazzi, un giusto premio per l’impegno che mettono in ogni allenamento. Credo che il loro tempo sia ancora migliorabile e per le finali nazionali chissà, forse potranno cogliere un risultato prestigioso, io sono molto fiducioso. I 4 ragazzi sambenedettesi (oltre all’oro nella staffetta hanno vinto anche altre medaglie nelle batterie di riferimento: Lorenzo Troiani – Oro 25 mt dorso (1° assoluto) – 50 mt stile libero tempo 48.20 (8° assoluto), Stefano Pignotti Oro 50 mt stile libero tempo 48.50 (1° batteria; 10° assoluto) Bronzo 25 mt dorso tempo 34.80 ( 3° batteria; 6° assoluto), Luca Marcelli Oro 25mt stile libero tempo 19.20 (1° assoluto) Argento 50 mt farfalla tempo 54.60 (2° batteria; 2° assoluto), Alessio Laghi Argento 25 mt stile libero tempo 19.40 (2° batteria; 2° assoluto), Argento 25 mt farfalla tempo 21.30 (2° batteria; 2° assoluto). Hanno fatto il loro esordio stagionale due nuovi ragazzi: sono Elia Capriotti che, dopo una notte insonne per l’emozione della sua prima gara ufficiale, nei 25 mt dorso è partito un po’ a rilento, per poi rifarsi nella seconda gara, nella quale ha vinto una medaglia d’argento nei 25 mt stile libero con il tempo 29.30. Una soddisfazione doppia perché ha festeggiato al meglio il suo 29° compleanno. Veronica De Signoribus, di rientro alle gare natatorie dopo oltre sei anni di assenza, ha ritrovato nella Stella del Mare l’ambiente ideale per rimettersi in gioco e non è voluta mancare all’appuntamento, anche se con pochi allenamenti sulle spalle. Ha conquistato un sesto posto assoluto nei 25 mt stile libero (tempo 37.40) ed un quarto nei 25 mt dorso (tempo 35.00).

