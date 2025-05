Striscia la lama a... Striscia dei record. Si ride di gusto con Andrea Mattei

Sulla nuova e divertente rubrica del telegiornale satirico Striscia la notizia: "La Striscia dei Record!" lunedì scorso è apparso Andrea Mattei di Castel di Lama, che tra l’altro da tempo gestisce Striscia la Lama, sito web di intrattenimento, piuttosto divertente. Il record catturato da Mattei si è concretizzato con il portare, con un solo viaggio, la pesante spesa di famiglia. "Voglio chiarire – ha detto Mattei – con la sua proverbiale ironia, che a casa non faccio nulla, ma ogni tanto porto la spesa, ridendoci sopra. Il filmato mandato in onda a La Striscia dei Record mette in evidenza che sono stato ‘caricato’ di notevoli buste, dopo tutto la nostra è una famiglia numerosa, oltre a me e Loredana Zappacosta (assessore del comune lamense) ci sono tre figli". Nella nuova rubrica del tg satirico possono essere inviati i record più simpatici e più curiosi, quelli più fantasiosi vengono mostrati e naturalmente ad Andrea Mattei, ormai specializzato a diffondere filmati piuttosto divertenti non è stato difficile. Saper sorridere è una dote, un dono, che fa bene a se stessi e agli altri.