Subito un successo per ’Luce’. Oggi la proiezione per gli studenti

Con la proiezione del film ‘Luce’ riservata questa mattina a circa 600 ragazzi delle scuole superiori al ‘Cinema Odeon’, si chiude la due giorni di incontri della regista ascolana Silvia Luzi con la città delle Cento Torri. L’altra sera, la pellicola è stata presentata in anteprima regionale al ‘Multiplex delle Stelle’ ed è stato un grande successo. Silvia Luzi accompagnata dall’altro regista e suo compagno nella vita, Luca Bellino, e dalla bravissima protagonista del film, Marianna Fontana, ha presentato il suo lavoro reduce dal grande successo ottenuto al Festival di Locarno. Presente anche l’ex caposervizio del Messaggero Franco De Marco che aveva dato il via ala carriera di Silvia Luzi come giornalista, fino a diventare inviata del TG1, prima di cambiare totalmente vita e passare alla regia di documentari e poi di film. "Un film straordinario – ha commentato l’assessore alla pubblica istruzione Donatella Ferretti – per l’attenta regia che restituisce direttamente sulla pelle degli spettatori tutto il narrato, per l’interpretazione piena di autenticità di Marianna Fontana, per i temi importanti che vengono indagati senza filtri e senza esitazioni. ‘Luce’ di Silvia Luzi e Luca Bellino è un film da vedere, da vivere, da cui lasciarsi attraversare e scuotere. Andate e prendetevi tutto il tempo che un’esperienza intensa richiede". Il film rimarrà ancora per qualche settimana in proiezione al ‘Multiplex delle Stelle’. Valerio Rosa