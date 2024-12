Tentato omicidio a Comunanza (Ascoli): l’uomo picchiato è in pericolo di vita, l’aggressore resta in carcere

Comunanza (Ascoli), 26 dicembre 2024 – Resta in carcere il 40enne di Comunanza accusato di tentato omicidio aggravato, lesioni personali, tentato incendio, violenza privata e danneggiamento per una violenta aggressione a una coppia di anziani avvenuta a Comunanza (Ascoli Piceno) il 23 dicembre scorso. L’uomo, arrestato dai carabinieri, è comparso davanti al giudice del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti che ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa. Secondo il racconto della donna aggredita, il 40enne si era presentato in casa loro apparentemente per gli auguri natalizi, ma avrebbe rimproverato i due anziani per presunti ostacoli alla sua relazione con la loro figlia. L’uomo avrebbe poi minacciato di dare fuoco al capannone e successivamente aggredito il marito, colpendolo gravemente alla testa e riducendolo in coma. L’uomo è in pericolo di vita. Anche la moglie è stata picchiata, riportando lesioni meno gravi. L’accusato, incensurato, ha scelto di non rispondere in udienza, spiegando tramite il suo avvocato, Olindo Dionisi, di non essere lucido al momento dei fatti a causa dell’alcol. La difesa contesta la ricostruzione dei carabinieri, sostenendo che la situazione sia degenerata dopo uno scambio verbale, e chiede ulteriori approfondimenti investigativi. L’uomo resta detenuto nel carcere di Marino.