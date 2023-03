Tirreno Adriatico, la corsa porta lustro anche a Carassai

La Tirreno Adriatico non è stato solo un evento sportivo che ha promosso la Riviera delle Palme, ma ne ha tratto vantaggio e visibilità anche l’entroterra e a Carassai vi è stata anche una bella sorpresa per gli abitanti e gli amanti del ciclismo. L’ha resa nota, con entusiasmo, il sindaco Gianfilippo Michetti all’indomani della manifestazione. Una società veneta che organizza eventi collaterali alla Tirreno Adriatico, nella mattina di domenica, ha deciso di installare nel campo polivalente di Carassai lo stand, base di partenza, del "Bike tour" riservato a un gruppo di clienti di un’importante banca internazionale, la Credit Agricole, sponsor della corsa dei due Mari – racconta Michetti – Eravamo già onorati per questo, ma ad un certo punto dall’autobus che trasportava gli ospiti sono scesi Filippo Pozzato ed Ivan Basso, due grandissimi campioni, per la gioia dei presenti, grandi e bambini, con i quali si sono intrattenuti prima della partenza". Filippo Pozzato ha vinto numerose corse in linea, tra cui una Milano Sanremo nel 2006 e la 38esima edizione della Tirreno Adriatico.