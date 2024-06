Torna ’Cammin pulendo e scoprendo’ per pulire e conoscere Ascoli

Rue più pulite, e cittadini più istruiti. Anche quest’anno, per la ricorrenza della Giornata mondiale dell’ambiente, il Consolato maestri del lavoro di Ascoli e Fermo guidato dal console Giorgio Fiori, di concerto con l’Associazione angeli del bello, hanno riproposto nella mattinata di ieri, come già fatto per la stessa circostanza lo scorso anno, l’iniziativa ‘Camminpulendo&Scoprendo’. L’iniziativa quest’anno è stata allargata anche ai membri dell’Associazione amici della bicicletta, in un sodalizio cittadino che ha come legame principale la condivisione della tutela ambientale. Partendo dalla ex-Fama, in zona San Tommaso, i diversi membri delle tre associazioni hanno percorso, per tutta la mattinata, ben 24 vie e rue del quartiere, raccogliendo ogni sorta di piccoli rifiuti. Non si tratta però di una ‘semplice’ pulizia, perché insieme alla raccolta si viene conoscenza della storia dei luoghi, dei personaggi e dei palazzi, che si incontrano lungo l’itinerario previsto. Anche per questa edizione dell’evento, la guida d’eccezione del gruppo è stato l’Angelo del Bello Gianni Silvestri, studioso, ma soprattutto appassionato e ottimo conoscitore della storia di Ascoli. Si è rinnovata dunque una positiva iniziativa che ha visto l’entusiastica partecipazione degli Angeli del Bello, dei Maestri del Lavoro, con in particolare oltre al Console del segretario Alfredo De Marco e del vice Console Alessandro Castelli e per la prima volta anche degli Amici della Bicicletta e che ha sancito un felice connubio regalando ai partecipanti un momento di sensibilizzazione sociale, ambientale e umana.

"Così guardiamo – commetna Gianni Silvestri – particolari nascosti, ma per farlo servono gli occhi di un innamorato della città. C’è sempre qualcosa da notare, un bassorilievo, un volto, una scena. Per questo occasioni simili sono preziose, sono uno scambio di racconti e storie".

Ott.firm.