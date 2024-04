Torna Falzerano. Botteghin più no che sì

La squadra anche ieri ha proseguito la preparazione al Picchio Village in vista del prossimo delicatissimo impegno in programma, che domenica prossima (ore 16.15) metterà i bianconeri di Carrera di fronte ad un Venezia in lizza per un posto per la promozione diretta in serie A. L’ultimo ko incassato dai lagunari in casa contro la Reggiana (2-3) ha lasciato sgomenta la piazza veneta che ora contro l’Ascoli si aspetta una pronta reazione da parte degli uomini di Vanoli. Un ritorno al successo dei leoni alati che però il Picchio dovrà cercare di sventare sfruttando la spinta del pubblico amico per scuotersi e tornare a marcare 3 punti fondamentali dopo il cocente ko di La Spezia (2-1). Carrera contro il Venezia potrà ritrovare un tassello prezioso come Falzerano. L’esterno destro tornerà ad agire, come di consueto, lungo la sua corsia di appartenenza, dopo aver smaltito un turno di squalifica. In difesa si attendono novità importanti sul fronte Botteghin, ma la sensazione è che il brasiliano possa tornare a disposizione soltanto dopo il match con i lagunari.

In attacco invece, considerando il nuovo stop di Nestorovski per problemi fisici e l’eccessiva sterilità offensiva mostrata da Streng, sarà probabile vedere l’impiego di Duris dal primo minuto. Proprio nei due match precedenti alla recente esperienza in nazionale, lo slovacco era riuscito ad andare a segno prima siglando il momentaneo 1-0 in casa della Sampdoria per poi lasciare la propria firma anche nel poker rifilato al Lecco.

Vivaio. Per quanto riguarda il capitolo giovanili la Primavera di Ledesma sarà chiamata a sfidare la Virtus Entella in uno scontro diretto per la zona playoff. Il confronto andrà in scena domani alle 11 sul terreno del campo sportivo Daneri di Chiavari. L’under 17 di Gigi Giorgi invece sarà di scena nella tana del Frosinone con fischio d’avvio programmato, sempre domani, alle ore 15 allo stadio Meroni di Ripi. In campo tra le mura amiche under 15 e 16, rispettivamente chiamati a sfidare le formazioni pari età del Cosenza. I ragazzi di Cusimano scenderanno in campo al Picchio Village domenica alle 11, mentre alle 15 sarà la volta della squadra guidata da Monaco. Infine a chiudere il quadro degli impegni del vivaio di questo fine settimana ci sarà la gara della prima squadra femminile che, al Picchio Village domani alle 14.30, affronterà il derby con l’Ancona.

