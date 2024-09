Torna il Festival Serpente Aureo

Torna ad Offida l’ottava edizione del Festival Serpente Aureo, un evento di teatro amatoriale che si conferma come uno degli appuntamenti culturali più attesi per la comunità. Grazie alla passione e alla dedizione nella scelta delle opere, da parte del Gruppo Amici dell’Arte (Gad’A) il festival continua a registrare il tutto esaurito ad ogni edizione, dimostrandosi un successo consolidato. Il primo spettacolo si terrà il 6 ottobre. Andrà in scena l’opera di Gianni Clementi, ‘Sugo finto’, a cura della Compagnia La Bottega dei Rebardò di Roma. L’assessore alla cultura, Marica Cataldi, anche una delle storiche organizzatrici del festival ha sottolineato come il Gad’A sia una vera e propria dedizione di volontari che preparano meticolosamente l’evento già da marzo. "Il lavoro del gruppo Amici dell’Arte – ha detto – ha portato il Festival Serpente Aureo a diventare il più partecipato sul territorio italiano. Questa manifestazione rappresenta un legame forte tra i ragazzi, le istituzioni e il mondo dell’associazionismo".

Mauro Moretti, presidente del Gad’A ha snocciolato i numeri sottolineando la crescita di un’offerta culturale sempre più ampia, e condivisa: "In questi anni abbiamo registrato l’innalzamento del livello culturale e dell’interesse da parte del pubblico e delle compagnie teatrali". Moretti ha inoltre evidenziato il coinvolgimento delle attività commerciali locali, che contribuiscono attivamente, creando così un forte legame tra cultura e territorio. Tra le novità di quest’anno, Moretti anticipa il Kamishibai (un originale ed efficace strumento per l’animazione alla lettura): un’iniziativa dedicata ai bambini. Donatella Mercolini e Adele Constantini, membri dello staff organizzativo, sono orgogliose di come i ragazzi che partecipano ai laboratori del Festival siano anche coinvolti in veste di giurati nel Festival e di come gli abbonamenti siano ormai acquistati anche da non offidani. Il sindaco Luigi Massa ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: "Il Gad’A è diventato uno dei punti di forza della proposta culturale di Offida, un progetto di comunità che coinvolge non solo i giovani e le compagnie amatoriali, ma anche il pubblico. È un’energia che si autoalimenta e cresce anno dopo anno".

Maria Grazia Lappa