Torna MarcheStorie: l’evento di punta è ’Sacro Dante’

Nel borgo storico di Monteprandone, dal 13 al 15 settembre, per il terzo anno consecutivo, torna il festival Marchestorie. L’organizzazione è del comune di Monteprandone con la collaborazione di Comete Impresa Sociale, Prima Persona Plurale, Scuola di Danza Étoile, Compagnia Teatrale Lo Stormo, Proloco Monteprandone, Musei Sistini del Piceno, Associazione commercianti e artigiani Cento per cento e dei ristoratori ed esercenti del borgo storico. Quest’anno la comunità monteprandonese, in collaborazione con associazioni del territorio, narrerà le proprie origini in prima persona con un evento principale e vari eventi collaterali. L’evento principale s’intitola ’Sacro Dante. Il poetry slam da San Giacomo della Marca al Sommo Poeta’. Uno spettacolo itinerante di poesia performativa, con installazioni artistiche e immersive diffuse nel borgo storico che diventerà scenografia diffusa di contemporanei ’punti luce poetici’ allestiti per le vie e i luoghi più significativi. La performance è curata da Comete Impresa Sociale, per la direzione artistica di Roberto Paoletti e si terrà sabato 14 e domenica 15 settembre, in due repliche, alle ore 18:30 e alle ore 21:30.