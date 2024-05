’Torneo Romana-Tufilla’, trionfo rossoazzurro

Grande spettacolo, e soprattutto tanto divertimento, al Torneo Romana-Tufilla, valido come Memorial Titino Volponi, organizzato dai due sestieri ascolani e andato in scena sabato scorso al chiostro di Sant’Antonio Abate. A trionfare, nella classifica di combinata, ovvero quella generale, è stato proprio il sestiere di Porta Romana, mentre al secondo posto si sono piazzati i ragazzi di Porta Maggiore. Terza posizione per Borgo San Panfilo di Sulmona. Nella coppia, successo per il duo composto da Saienni e Viceconte.Trionfo di Porta Romana anche nel singolo, con il successo di Robert Alexa, nella piccola squadra e nei musici.