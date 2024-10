Trattore precipita in strada, caos

Trattore si sfrena e precipita in strada, tragedia sfiorata. E’ successo lungo la Mezzina, al quarto chilometro, proprio sotto la frazione di Tose, ieri pomeriggio, intorno alle 16.30. Il pesante mezzo, che si trovava in un vigneto, è scivolato dalla scarpata ed è finito sull’asfalto accartocciandosi su se stesso, ingenti i danni, ma per fortuna in quel momento non si trovava a passare nessuno, altrimenti il bilancio dell’incidente poteva essere molto più pesante. L’incidente ha bloccato tutta la circolazione, in colonna moltissimi mezzi articolati. I primi soccorritori, quando hanno visto il mezzo distrutto si sono allarmati, hanno pesato al peggio, per fortuna l’autista è rimasto illeso. Sul posto sono giunti prontamente i vigili del fuoco di Ascoli con tre mezzi, di cui una gru che ha permesso di rimuovere il pesante mezzo e di ristabilire la circolazione, ma dopo ore di lavoro.