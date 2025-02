"Troppe aperture incontrollate"

Tonino Scipioni dell’Hotel Ristorante Donna Rosa spiega l’evoluzione della propria azienda: "Nel 1972 i miei genitori hanno riconvertito la nostra vecchia casa di campagna in un ristorante e, nel 1986, sono entrato a far parte dell’attività. La ristorazione vive un momento di difficoltà. Al di là di qualche eccezione, le attività sono in crisi per svariati motivi. La liberalizzazione delle licenze proposta anni fa non è stata normata adeguatamente e, da allora, abbiamo assistito ad aperture incontrollate. L’emergenza sanitaria e le catene del food, poi, ci hanno ulteriormente penalizzato. Ad oggi le aziende soffrono per una fortissima pressione burocratica".