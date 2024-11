Tutti al voto il 15 dicembre. Alle urne 4.321 i quintanari

"È stato un lungo percorso che è terminato mettendo insieme due anime di diverse vedute ma di comune intento". Lo storico sbandieratore di Porta Solestà, Manuel Ranalli, commenta così la decisione di creare una lista unica per quanto riguarda i gialloblù, visto che inizialmente proprio lui avrebbe dovuto far capo a una seconda formazione. "La lista è stata creata per mettere al servizio del sestiere tutti i volontari che in questi mesi hanno manifestato l’interesse a voler collaborare – prosegue Ranalli –. L’accordo si è raggiunto dopo molto lavoro da entrambe le parti e la prima pietra è stata poggiata con la certezza più grande comune, il nostro grandissimo cavaliere. Il secondo tema trattato è stato quello del gruppo ‘anima’ del sestiere, sbandieratori e musici, che in questo periodo abbiamo sempre tutelato e vorremmo continuare a farlo con particolare amore. Anche perché sia io che Andrea sentiamo ‘figli’ tutti i ragazzi che ne fanno parte. L’altro intento comune è quello di mettere al centro del progetto i tanti giovani che fanno parte del sestiere e di coinvolgerne altri che potranno trovare porte aperte". "Nel segno della continuità, siamo felici di poter condividere insieme le tante e nuove idee – gli fa eco Andrea Mancini –. Il nostro obiettivo è quello di provare a migliorare il bel lavoro fatto fino ad oggi, ripartendo dai nostri punti di forza e le nostre eccellenze: il nostro cavaliere Luca Innocenzi e il suo staff, il gruppo musici e sbandieratori e la scuola degli under, gli arcieri, il corteo storico, il gruppo cucina, brace e bar, e tutti i nostri fantastici volontari e sestieranti. Ringraziamo Attilio Lattanzi e tutto il comitato uscente per quanto realizzato in questo ultimo mandato, ed Emilio Nardinocchi e Patrizio Zunica che continuano ad essere i nostri punti di riferimento ed esempi di appartenenza e passione per i nostri colori". Alla Piazzarola, Luca Fattori ringrazia chi ha voluto appoggiare il suo progetto. "Grazie ai cento sestieranti che hanno avallato la lista, sottoscrivendola – spiega Fattori –. E anche a chi ci ha messo la faccia e si è voluto candidare".

Saranno 4.321 i quintanari chiamati al voto: 1.531 a Porta Solestà, 1.039 a Porta Maggiore, 831 a Porta Romana, 340 a Porta Tufilla, 320 alla Piazzarola e 260 a Sant’Emidio. Ognuno potrà esprimere tre preferenze in una stessa lista. Tredici saranno i componenti di ogni comitato. Sempre il 15 dicembre, poi, si voterà per il nuovo console a Porta Solestà, che succederà al compianto Patrizio Zunica. A tal proposito, da venerdì 8 a domenica 10 novembre, dalle 18 alle 20, nella sede gialloblù potranno essere presentate le candidature: già certe quelle di Luigi Lattanzi e Federico Forlini.

Matteo Porfiri