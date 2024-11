Tutto pronto per ’LleGrotte’s talent’

Pronta a scattare la decima edizione dello spettacolo ’LleGrotte’s talent’ promosso dall’associazione Lido degli Aranci e che si terrà sabato prossimo, alle 21,15 nel Teatro delle Energie di Grottammare, biglietto unico 10 euro. Parte dell’incasso sarà devoluta all’associazione XMano di San Benedetto che si occupa di assistenza ai giovani disabili in età evolutiva. "Uno spettacolo che offre l’occasione di promuovere i talenti di Grottammare", ha evidenziato il sindaco Alessandro Rocchi. L’assessore alla cultura Lorenzo Rossi ha voluto precisare che non si tratta di una competizione, ma che tutti i talenti saranno premiati perché lo spirito della serata è promuovere tutte le abilità. Rosina Bruni della Lido degli Aranci ha ricordato che ci sono talenti già conosciuti a livello nazionale e che stanno facendo del loro talento una vera e propria professione, ma che ce ne sono molti altri che, invece, meritano almeno di essere conosciuti a livello locale per il loro impegno nelle diverse forme artistiche.

La Bruni ha poi presentato i sei premiati che si esibiranno sabato al Delle Emergie. Michelangelo Leporini, 25 anni, straordinario violinista molto versatile che passa dal classico violino con pezzi più romantici al suo spettacolare violino Led; Alessandra Mora, attrice e conduttrice, ha condotto svariati eventi di cabaret, commedie dialettali e di magia. E’ attrice dilettante con l’Utes sotto la regia del maestro Stefano Marcucci; Roberto Spinozzi, anche lui attore dialettale dell’Utes (si esibirà con Alessandra Mora in una interpretazione teatrale comica), è un attivissimo interprete della cultura grottammarese rivestendo ruoli in diverse realtà culturali rivierasche; Luca Baldassarri e Leonardo Tassotti, in arte Leo e Luca, sono due artisti giovanissimi uniti sin da piccoli dall’amore per la musica. L’intesa musicale è nata nella scuola grottammarese ’Muse’ di Francesco Ghezzi creando il quartetto ’Smocking Clouds’ raccogliendo notevoli successi; Christian Amabili, un quattordicenne ’terribile’, salito già diverse volte sul primo gradino del podio in incontri nazionali ed internazionali di Karate’, raggiungendo l’apice nel 2023 classificandosi al primo posto al mondiale di Fudokan di Belgrado nella specialità Kata della categoria cadetti. Ospiti della serata i comici Salvatore Gisonna e Simone Schettino. Il presentatore sarà Christian Rosati, illusionista, mago ma soprattutto cantautore.

Marcello Iezzi