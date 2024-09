Ultimi dubbi da sciogliere. Palladini studia la Samb

La Samb si avvicina al primo impegno ufficiale della stagione con le idee chiare. Domenica 1 settembre, al Riviera delle Palme arriva l’Atletico Ascoli per il match d’esordio della Coppa Italia di categoria. La gara sarà fondamentale per capire quale sia lo stato di forma della squadra e testare il 4-3-3 verso cui sembra orientato Ottavio Palladini. Il tecnico rossoblù sembra avere già in testa l’undici che dovrebbe inaugurare la stagione con solo un paio di dubbi a centrocampo e difesa (dubbi, peraltro, tra loro collegati a causa della regola degli under). Inutile dire che le aspettative per l’annata che sta per iniziare sono tante, e andranno per di più testate contro una squadra di casa ad Ascoli, capace di non perdere mai contro i rossoblù nella stagione scorsa (per gli ascolani, un incredibile pareggio in rimonta al Riviera maturato con due gol in appena due minuti, e una vittoria nel finale del campionato 2023/24).

Tornando alle idee tecniche di Palladini, in porta la scelta sul titolare sembra sia ricaduta su Orsini, under classe 2006. In difesa, con Pezzola riconfermato al centro dallo scorso anno, ci sarà Gennari, mentre i terzini dovrebbero essere Orfano a sinistra e uno tra Chiatate e Zini. Il primo è under, il secondo over, per cui molto dipenderà dai profili che Palladini schiererà tra centrocampo e attacco. In mediana, l’idea sarebbe quella di partire con due vecchie conoscenze in Riviera come Candellori e Lulli, con in mezzo Guadalupi. Se Palladini dovesse propendere per l’under a metà campo, giocherebbe Tourè, mentre anche Paolini potrebbe trovare spazio. In avanti, Eusepi e Kerjota sono chiamati a confermare i numeri realizzativi messi in mostra durante la loro carriera e nelle ultime stagioni, mentre il terzo posto nel tridente sarà ricoperto da uno tra Baldassi e Battista. Ieri, mentre la Samb tornava ad allenarsi in vista della gara di coppa in programma domenica alle 15, è iniziata la prevendita per il match. Per l’occasione, la Tribuna Laterale Nord resterà chiusa ma si attende comunque una buona affluenza. I tagliandi si possono acquistare nei punti vendita Vivaticket e nei Samb Store al costo di 6 euro per la Curva nord, 10 euro per la Tribuna est mare e 20 euro per la Tribuna centrale. Non ci saranno riduzioni, se non solo per gli under 12, mentre l’acquisto al botteghino nella giornata del match sarà maggiorato di due euro. La vendita dei tagliandi è vietata per i residenti nei Comuni di Ascoli Piceno, Folignano, Venarotta e Castel di Lama.