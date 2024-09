Ultimo evento di ’Arte libera tutti’. Il laboratorio per giocare con i sensi

Quinto e ultimo appuntamento di ‘Arte Libera Tutti’ questo pomeriggio al Teatro Ventidio Basso. Un laboratorio sui cinque sensi al museo dedicato alla conoscenza dell’arte. Appuntamenti estivi rivolti ai bambini dai 4 ai 12 anni dedicati alla scoperta dell’arte mediante proprio l’uso dei cinque sensi. "Un’estate vissuta quindi all’insegna della bellezza, delle stimolanti proposte culturali e della curiosità – ha dichiarato il Professor Stefano Papetti direttore dei Musei Civici – i Musei Civici di Ascoli Piceno hanno proposto un fitto calendario di iniziative destinate a tutti, capaci di coinvolgere il pubblico in percorsi multisensoriali che hanno offerto a ciascuno la possibilità di essere il protagonista di un evento indimenticabile, negli ambienti della Pinacoteca Civica e del Forte Malatesta carichi di storia e di memorie. Per soddisfare il numero sempre crescente di turisti che arrivano in città, Ascoli Musei ha previsto per i mesi di luglio, agosto e settembre un ampiamento degli orari di visita della Galleria d’Arte Contemporanea (dal giovedì alla domenica) e del Teatro Ventidio Basso. Quest’ultimo raccoglie visitatori sempre più entusiasti di poter visitare i sontuosi ambienti del Massimo Cittadino". Per il quinto e ultimo appuntamento questo pomeriggio sarà dedicato al tema de l’olfatto. Sarà un racconto di una storia teatrale immersiva con la realizzazione di una maschera. Appuntamento alle ore 16 per concludersi alle 18.30 al costo di 10 euro. Laboratorio, visita guidata e merenda inclusi. "Abbiamo avuto sempre 20-25 ragazzi presenti nei precedenti quattro eventi di ‘Arte Libera Tutti’ anche nelle giornate più afose di questa calda estate – hanno ammesso Cristina Peroni e Gioia Puliti, responsabili del Dipartimento Educativo dei Musei Civici –. È stato un grande successo anche perché i ragazzi hanno potuto visitare tutti i musei cittadini dalla Pinacoteca alla Galleria Licini, dal Museo della Ceramica al Forte Malatesta fino ad arrivare questo pomeriggio al Teatro Ventidio Basso. Siamo davvero soddisfatti del successo di questa iniziativa che anche oggi vedrà la partecipazione di oltre venti ragazzi". Ci sono ancora posti disponibili. Info e prenotazioni: 333.3276129 e 0736.298213.

Valerio Rosa