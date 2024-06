Un marsupio anti ladri in spiaggia. Ecco l’idea per l’estate in sicurezza

Si chiama Pouch (marsupio) il nuovo contenitore di oggetti da tenere in sicurezza sotto l’ombrellone. E’ realizzato in stampa 3-D con plastica resistente ’Pet-G’, ha le dimensioni di 10x25 centimetri di forma arrotondata e può essere ordinato in diversi colori. Si ordina attraverso la pagina Instagram ’sbt_stampa_3d’, direttamente all’inventore. Il nuovo cassetto di sicurezza è stato creato da Elio Spurio, 42 anni, ingegnare sambenedettese che opera nell’ambito della progettazione di cabine per ascensori, inventore per passione. Il ’cassetto’ si aggancia al sostegno dell’ombrellone nel momento in cui si forma la combinazione per la chiusura, per cui non c’è bisogno di chiavi e non si corre il rischio di perderle andando a fare il bagno o una passeggiata. "Dato il momento particolare, con i dubbi sul futuro delle concessionari demaniali, i titolari di stabilimenti non fanno più investimenti – afferma Elio Spurio – per cui difficilmente si troveranno operatori della balneazione disposti ad acquistare colonnine con cassetti di sicurezza da mettere sotto gli ombrelloni. Allora ho pensato di creare qualcosa di non molto costoso che può comprare direttamente la persona interessata, da portare al mare per mettere il cellulare, gli occhiali, le chiavi dell’auto, ecc. Cose da lasciare sotto l’ombrellone in sicurezza. Certo tutto si può scassinare, ma di solito il ladro colpisce in tutta fretta".

In effetti questo genere di lestofante tiene d’occhio la vittima e quando la vede allontanarsi, passa nelle vicinanze dell’ombrellone, afferra il marsupio o altro oggetto di suo interesse e continua a camminare, senza che nessuno se ne accorga, a volte neppure il vicino di ombrellone. "Con questo nuovo sistema il ladro dovrebbe mettersi a trovare la combinazione oppure a rompere il contenitore – aggiunge Elio Spurio – E’ difficile passare inosservati".

Marcello Iezzi