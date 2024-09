Un pomeriggio di gusto

È stato un appuntamento per palati fini quello andato in scena lunedì scorso al ristorante Tetsu. Di fronte a tanti ristoratori da tutto il Piceno, è infatti andata in scena una masterclass sui territori dello champagne. A organizzarla Riccardo Orsini, Chevalier de l’Ordre des Coteaux de Champagne e responsabile Première Italia. Presenti, oltre ai padroni di casa di Tetsu, anche Caffè Meletti, Zeneat, Cusinè Royal 2.0, Attico sul mare, Fishbones, Harena, Alga, Harbour, Edelweiss, Osteria dei Maltagliati, Tirabbesciò, Agorà, Osteria del popolo, Boutique delle eccellenze, Diversamente enoteca, La Nicchia, Ruah, Paglià, Aloisi Sushi Gourmet, Tabacchi Centrale.