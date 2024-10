Una vita per la comunità: i pompieri piangono. Stefano Fedeli

Vigili del fuoco di San Benedetto in lutto per la scomparsa di Stefano Fedeli. Un male incurabile lo ha consumato in un anno. Era andato in pensione il primo novembre scorso. Persona gioviale, allegra, disponibile e soprattutto sempre in prima linea quando si trattava di aiutare gli altri. I suoi primai passi nei pompieri li aveva compiuti negli anni 90, a Macerata, poi il rientro nel comando di Ascoli Piceno e la successiva assegnazione al turno B del distaccamento di San Benedetto del Tronto, dove ha sviluppato tutta la sua carriera fino alla promozione al ruolo di capo squadra.

Di qui il trasferimento al comando di Fermo per quasi tre anni prima di rientrare nella sua San Benedetto per chiudere con il pensionamento sempre nel turno B. Nonostante la malattia non ha mai perso il suo buonumore non mancando di tanto in tanto di passare nella sede di via Mazzini, dove è sempre stato una colonna portante, a salutare i colleghi.

Colleghi che ora lo piangono insieme alle sorelle Isabella e Anna Maria e il fratello Claudio, il cognato Giuseppe e il nipote Andrea. Stefano è stato sempre molto disponibile con tutti. Le esequie questa mattina alle 9,45 presso la Chiesa dell’Annunziata.

ma.ie.