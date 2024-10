Valtesino allo sbaraglio, Pizi:: "La situazione è fuori controllo"

Il presidente del quartiere Valtesino Centro, Andrea Pizi, nell’ambito delle assemblee partecipative, ha inviato una lettera al sindaco Rocchi, all’assessore Talamonti e al comandante della polizia locale Proietti in cui evidenzia una serie di problemi che attanaglia il popoloso quartiere. Gli abitanti sollecitano la potatura sistematica delle piante lungo la pista ciclabile della Valtesino e la pulizia della strada e delle vie traverse. Chiedono inoltre controlli della polizia locale e guardie zoofile negli spazi attorno alla Chiesa Madonna della Speranza, Chiesa San Martino e pista ciclabile, dove ci sono troppe deiezioni canine. Il presidente a nome dei cittadini sono tornati a chiedere la realizzazione di un parco bau per risolvere il problema. Chiesta anche la potatura della pineta di via Perù e delle querce secolari in particolare in via Brasile e l’aumento dei bidoni arancioni in zona Granaro. Per quanto riguarda via Cilea è stato chiesto un attraversamento pedonale all’altezza dell’uscita del sentiero verso via Mascagni.

Denunciata poi la situazione ’fuori controllo’ in materia di sicurezza in via San Gabriele e via San Carlo dove viene segnalata la presenza di siringhe abbandonate da assuntori di droga. Giochi per bambini rotti nel parco S. Gabriele e giochi portati via e mai rimessi nel parco di via Rinascita, di fronte alla piscina. In materia di viabilità il presidente ha chiesto di conoscere il programma delle manutenzioni di strade e marciapiedi su via S. Paterniano, via Volta, via XX Aprile, Sant’Aureliano e zona Granaro. Urgenti gli interventi di ripristino della segnaletica orizzontale, la riqualificazione del muretto che divide la pista ciclabile dalla Valtesino. Il presidente Pizi ha poi sollecitato lavori presso il Bocciodromo, illuminazione lungo la bretella in via della Pace e una fermata di bus urbano vicino alla pineta di via Perù.

Marcello Iezzi