Via i cartelloni sui progetti, è polemica

L’opposizione a Comunanza è sul piede di guerra. I consiglieri di minoranza, infatti, sui social hanno attaccato la giunta Sacconi dopo che è stata rimossa la cartellonistica riportante i progetti di recupero della centralina-mulino e della realizzazione del ponte tra le due sponde del fiume. Per quest’ultimo intervento erano stati ottenuti già 1,6 milioni di finanziamento. "Ci auguriamo si tratti di manutenzione del cartellone e non dell’ormai consueta presa di posizione che porta a denigrare l’operato della precedente amministrazione, visto come è andata a finire la storia di largo Olivetti – spiega la minoranza –. Aspettiamo di veder affiancati ai progetti in essere, le nuove proposte in programma. Piscina, casa di riposo, progetto di recupero dell’ex Ipsia, riqualificazione del centro storico, centralina, mulino e argini del fiume: soldi, lavoro, impegno, progetti, idee ed anni di dedizione del gruppo Cesaroni-bis, con l’unico scopo di intervenire sullo spopolamento delle nostre aree interne offrendo servizi, spazi fruibili dalle nostre associazioni e dai cittadini, opportunità di lavoro. Invece, in pochi mesi, tali progetti sono stati messi tutti in discussione. Nella migliore delle ipotesi si prevedono la ‘revisione e miglioramento’ dei progetti, ma temiamo il peggio con l’annullamento di alcuni di essi. Sarebbe bastato poco impegno per portarli avanti e completarli ma non è chiaramente interesse della nuova amministrazione. Se quest’ultima ha grandi idee, che inizi a metterle sul tavolo con nuovi progetti e cercando nuovi fondi – conclude l’opposizione –, anziché perdere tempo a distruggere quelli finanziati, approvati e in alcuni casi già appaltati. Perché perdere tempo ed energie a distruggere e rallentare, anziché costruire?".

Matteo Porfiri