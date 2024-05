Viabilità, le proposte di Giorgi:: "Serve un nuovo piano traffico"

Paese Alto, Marina Centro e Sant’Antonio: sono questi i quartieri in cui, per il momento, il Pd sambenedettese si è concentrato, rilevando problematiche legate alla viabilità che il comune potrebbe risolvere anche prima di ottenere il Piano urbano per la mobilità sostenibile commissionato mesi fa alla Isfort. A proporre soluzioni è Pier Giorgio Giorgi, che ha annunciato un’iniziativa di ascolto cittadino che andrà avanti anche nei prossimi mesi. "San Benedetto presenta un alto tasso di incidenti stradali – afferma il segretario di circolo centro – Nel 2021 la percentuale è stata più elevata rispetto alle medie provinciali, regionali e nazionali. Ce lo dicono i dati prodotti dalla Isfort. Si dovrà necessariamente studiare un nuovo piano del traffico che incentivi la mobilità dolce a scapito dell’utilizzo delle autovetture e si deve continuare nella messa in sicurezza delle strade e dei marciapiedi che in diverse vie della città o sono assenti o sono troppo stretti o sono in condizioni pessime". In primis, rileva Giorgi, va risolta la questione delle intersezioni di via Pizzi con le traverse, teatri di numerosi incidenti. Il dem quindi propone di installare "un semaforo all’incrocio con via Calatafimi e di un dosso artificiale in via Bezzecca in modo da impedire l’immissione sulla via principale senza fermarsi". Per quanto riguarda il vecchio incasato, poi, il segretario nota problematiche in via Fileni e in via delle Case Nuove. Nella prima strada, dal civico 70 manca un marciapiede, e quindi Giorgio chiede di realizzarlo, così come propone, nel secondo caso, di installare dossi artificiali e un pannello di rilevamento della velocità, visto che le macchine percorrono la via sfrecciando. Scendendo al quartiere Sant’Antonio, Giorgi si concentra innanzitutto su via Monte San Michele.

"Propongo di allargare il marciapiede davanti alla scalinata laterale della chiesa – dice il democrat – in questo modo si perderebbe un solo parcheggio, ma si metterebbe in sicurezza il passaggio pedonale". In secondo luogo, si chiede di rifare l’asfalto usurato presente sul marciapiede nel tratto fra viale De Gasperi e via Toscana. Infine, Giorgi avanza l’idea di eliminare i posteggi a spina di pesce lungo via Cividale, visto che le auto parcheggiate occupano parte del passaggio pedonale con il muso. Ripristinando il parcheggio a nastro la carreggiata si allargherebbe. Giorgi, a tal proposito, chiede anche di riservare due stalli al carico merci, per le attività di zona.

Giuseppe Di Marco