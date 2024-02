Voleva scattarsi un selfie sui binari. Ragazzino multato dalla Polfer

Un ragazzino minorenne, che si era fermato sui binari all’interno della stazione ferroviaria di San Benedetto per scattare alcuni selfie, è stato fermato, identificato e sanzionato dal personale della polizia ferroviaria.

Lo studente, probabilmente, non si è reso conto del pericolo corso e neppure del fatto che il personale della polfer, è sempre presente nello scalo ferroviario.

Gli agenti si sono subito accorti di quanto stava avvenendo, per cui sono intervenuti rapidamente ed hanno fatto togliere il ragazzino dai binari, quindi l’hanno identificato e multato.

Poco prima gli stessi poliziotti avevano arrestato un cittadino d’origine pugliese che era evaso dagli arresti domiciliari, dov’è domiciliato nel nord della penisola.

Le operazioni si sono concretate nell’ambito dell’attività denominata "Rail Safe Day" in cui viene prestata particolare attenzione ad anomali comportamenti in ambito ferroviario, tra cui, l’attraversamento dei binari, la salita e discesa dai convogli in movimento, l’indebita presenza sulla linea ferroviaria, il superamento della linea gialla in stazione e l’attraversamento dei passaggi al livello chiusi.