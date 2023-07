Agricoltura, Carloni (Lega): un onore partecipare al Villaggio Coldiretti di San Benedetto

Roma, 7 luglio 2023 - Il Villaggio della Coldiretti, nella cornice di San Benedetto, il 14-15-16 luglio, sarà “un’occasione unica per promuovere e valorizzare il Made in Italy e le nostre amate Marche”. A dirlo è il presidente della commissione Agricoltura alla Camera, il deputato della Lega Mirco Carlino.

L’enogastronomia italiana, con le sue specialità regionali, racconta la storia del nostro Paese: “anche per questo va tutelata e difesa con cura”, continua Carloni.

"Avere una vetrina di tale spessore per la promozione dei prodotti locali nella nostra Regione sarà un vanto. Senza contare che eventi come questi sono essenziali per rimarcare, con consapevolezza, l’importanza dell’agricoltura. L’Italia, con i suoi instancabili e appassionati agricoltori, offre da sempre prodotti di eccellenza, vanto nel mondo. Da non dimenticare che la principale organizzazione degli imprenditori agricoli a livello nazionale è anche in prima linea contro le contraffazioni e le falsificazioni dei prodotti agroalimentari italiani, impegnandosi quotidianamente nel sostegno e nella promozione dell’economia rurale. Sarà un onore, sia in veste istituzionale, occasione anche per far conoscere il buon lavoro svolto in commissione, sia da marchigiano, partecipare a questa manifestazione”.