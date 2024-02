Metalcoat ora cresce. "Un piano da 10 milioni"

Ascoli, 23 febbraio 2024 – A seguito della recente acquisizione e messa in attività dello stabilimento Metalcoat di Ascoli, l’imprenditore Matteo Trombetta Cappellani ha annunciato il rafforzamento della partnership industriale nell’ambito degli acciai preverniciati con Marcegaglia, leader globale nel comparto siderurgico. Il rafforzamento della partenership, quindi, si è reso possibile grazie al contributo in termini produttivi che riesce a garantire lo stabilimento ascolano mentre prima tali lavorazioni venivano assicurate solo nello stabilimento Alusteel Coating di Somaglia (Lodi). Il nuovo polo, infatti, si estende su una superficie di 110.000 metri quadri (di cui 60.000 coperti), con due linee di elettrozincatura e verniciatura.

La gamma di coil preverniciati realizzati nello stabilimento di Ascoli può arrivare a una larghezza di 1.500 mm, con spessori da 0,25 a 3 mm. I colori utilizzati sono realizzati con materiali eco-compatibili, garantendo così un prodotto duraturo e rispettoso dell’ambiente. "Il consolidamento dell’accordo in essere con Marcegaglia rappresenta un importante passo avanti nel nostro percorso di crescita e specializzazione – ha detto Matteo Trombetta Cappellani, presidente e amministratore Delegato di Metalcoat, Alusteel Coating, Alpine Anodizing e Aleu – rientra in una visione più ampia del nostro gruppo, che ha previsto per lo stabilimento di Ascoli un piano d’investimenti di 10/12 milioni di euro nei prossimi tre anni, con il conseguente ampliamento delle linee produttive e le relative nuove assunzioni. Per il 2024 l’obiettivo del gruppo è una crescita del 35%, pari a un fatturato di 85 milioni di euro".

Metalcoat, Alusteel Coating, Alpine Anodizing e Aleu sono aziende italiane punto di riferimento in Europa nella produzione e commercializzazione di alluminio preverniciato e anodizzato e di acciai preverniciati, veri e propri atelier di queste lavorazioni industriali, capaci di soddisfare qualsiasi richiesta di verniciatura dei semilavorati. Tipico esempio del saper fare che caratterizza il migliore made in Italy, il punto di forza che accomuna le quattro realtà è la capacità di rispondere alle molteplici esigenze del settore edile, navale, automotive e dell’industria in generale con un’ampia offerta di soluzioni, tutte all’insegna della precisione e dell’alta qualità.