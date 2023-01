San Bendetto del Tronto, Area Brancadoro al gruppo Rapullino

Area Brancadoro

San Benedetto del Tronto, 20 gennaio 2023 – Ad acquisire l'area Brancadoro all'asta per 2 milioni e 80mila euro è stato il gruppo Rapullino che con Sideralba è già sponsor della Sambenedettese Calcio. "Sì, l'abbiamo acquisita noi" la conferma dell'ad del gruppo Luigi Rapullino.

Atteso in giornata anche un comunicato da parte del gruppo. Ora la città spera e sogna un futuro anche per la Samb poichè quell'area, tra la Statale e viale dello Sport, proprio a ridosso dello stadio Riviera delle Palme, e quasi interamente destinata a verde sportivo, è strategica per lo sviluppo di un progetto sportivo serio che non può non comprendere la Samb.