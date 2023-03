Ascoli, pienone di turisti. Monumenti presi d’assalto e chalet aperti al mare

Pienone di turisti ad Ascoli

Ascoli, 27 marzo 2023 – Il caldo del weekend ha agevolato le prime gite fuori porta e soprattutto la voglia di passeggiate in montagna e al mare. Ma anche il centro storico di Ascoli complici le Giornate Fai di Primavera è stato preso d’assalto anche da tanti turisti. Dal l Ponte di Cecco a Palazzo dei Capitani, da Palazzo Centini Piccolomini all’ex Cereria e al Museo Diocesano. Non solo Fai, ma anche il raduno delle Vespa Piaggio organizzato dal Club di Ascoli. Il primo incontro di ‘Vespe e Vespe sidecar’ ha ripreso una attività che si aveva preso il via nel lontano 1968. Tanti i "vespisti" che sono giunti in città già nel pomeriggio di sabato per poi ritrovarsi in serata a Brecciarolo per la cena presso la pizzeria"Il Sentiero.

Ieri invece era previsto il raduno di tutti partecipanti alle 8:30 a Piazza Arringo dove, dopo il saluto delle autorità, i partecipanti con le loro vespe sono partiti per un giro turistico percorrendo le vie del centro storico con un aperitivo analcolico al bar Cicchetti da dove poi la carovana si è spostata per raggiungere La Locanda Anno Mille in località Villa Curti per il pranzo finale. Tante persone hanno scelto inveece la montagna con un trekking organizzato sui Monti Gemelli nella ‘Valle degli Scoiattoli’ con i carabinieri forestali del Parco e la Protezione civile Monti della Laga. "Abbiamo avuto un incremento delle presenze di oltre il 140%" dichiarano gli organizzatori, con la realizzazione di punti base di sosta e ristoro, la costruzione di un rifugio e la formazione di guide ambientaliste GAE specifiche per i Monti Gemelli.

E sono stati tanti quelli che hanno seguito la delegazione della Quintana di Ascoli ad Amatrice dove tornava il ‘Palio dei Somari Sindaci’ dopo la pausa per il sisma del 2016 e lo stop per il Covid. Una manifestazione ideata da Piergiuseppe Monteforte decisamente particolare visto che ogni asino corre indossando una cravatta sulla quale è impresso il nome del sindaco della propria città: davvero divertente. E infine è andata bene anche a chi ha scelto di trascorrere il weekend al mare con la giornata di sabato che ha già dato un assaggio di estate. Passeggiate, giri in bici e diversi stabilimenti balneari già aperti con i primi ristoranti già in funzione. L’inverno, insomma, sembra già lontano.