Vinitaly al via: "Così facciamo assaggiare la bellezza del Piceno"

Ascoli, 1 aprile 2023 – Vinitaly al via, tante le aziende del Piceno presenti. "Tra poco la Velenosi si sposterà in Veneto per questa importantissima Fiera che arriva subito dopo i successi ottenuti al ProWein di Dusseldorf – ha dichiarato l’infaticabile signora del vino, Angiolina Piotti Velenosi – e non potete immaginare quanto vorrei portare in trasferta le mie vigne, il profilo delle nostre colline, i sapori della nostra gastronomia e la luce che risplende a piazza del Popolo. Ogni anno faccio del mio meglio per distillare la meraviglia che circonda i miei vini e riprodurla nel mio stand. Voglio che gli ospiti si sentano abbracciati da tutto il meglio del nostro territorio. Per questa annata 2022 abbiamo anche qualche novità per gli occhi, come il restyling del Pecorino Offida Docg e del Solestà Doc. Due etichette che amo e che di certo vi sorprenderanno".

Alla Fiera saranno presenti 31 produttori associati al Consorzio Tutela Vini Piceni. Nella collettiva della Regione al Padiglione 7 stand C9, ci saranno: Agricola Lanciani al desk 13, Cantina di Offida al desk 3, Castignano Cantine dal 1960 al desk 9, Cherri d’Acquaviva al desk 12, Fausti al desk 2, La Canosa al desk 7, Le Canà al desk 4, Cantina Sangiovanni al desk 11, Tenuta Il Crinale al desk 1, Tenute Recchi Franceschini al desk 8, Terra Fageto al desk 6, Vigneti Santa Liberata al desk 10 e Vinicola Carassanese al desk 5. Saranno inoltre presenti con i propri stand al padiglione 7: Ama Aquilone stand 6bio, Casa Vinicola Carminucci stand C5, Vini Centanni stand B8, Collevite stand B6, Tenuta de Angelis stand A10, Il Conte Villa Prandone stand B9, Cantina dei Colli Ripani stand B7, Le Caniette stand B10, Officina del Sole stand D6, Saladini Pilastri stand B8, Simone Capecci stand B7, Tenuta Cocci Grifoni stand D6, Moncaro Terre Cortesi stand E10 e Velenosi Vini stand C10; saranno invece all’area FIVI del padiglione 8: Azienda Agricola Pantaleone allo stand D8/D9 desk 23, Poderi San Lazzaro allo stand E8/E9 desk 22 e Azienda Agricola Vigneti Vallorani allo stand A8/A9 desk 5. Infine, Vini San Filippo sarà nella sezione Vinitaly Bio al padiglione F, stand 30BIO. "Nella nostra compagine sociale l’82% della produzione è biologica – ha dichiarato il Presidente del Consorzio Giorgio Savini – Questo dato ci inorgoglisce, specie se consideriamo che il 52% della produzione vitivinicola delle Marche si concentra tra i territori di Ascoli e Fermo".