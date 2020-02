Ascoli, 4 febbraio 2020 - Decine di chiamate ai vigili del fuoco per il vento forte che da questa mattina sta flaggellando le Marche e anche tutto l'Ascolano. Si stacca il rivestimento di un tetto in pieno centro ad Ascoli, in Rua dei Sabini e colpisce un operaio che era al lavoro in un cantiere. L'uomo è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita.

È accaduto stamattina verso le 10. Sul posto sono intervenuti 118 e vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dell'area.

