Marco Fioravanti, il sindaco di Ascoli è il secondo più amato d’Italia

Ascoli Piceno, 10 luglio 2023 - Marco Fioravanti è il secondo sindaco più amato d'Italia. L'annuale classifica del quotidiano Il Sole 24 ore premia ancora il primo cittadino di Ascoli che ha davanti soltanto Sala di Milano. "Un risultato sicuramente molto importante e che, inutile negarlo, fa piacere e mi rende orgoglioso - ha dichiarato il sindaco -. Ma soprattutto che ripaga il grande lavoro che, come Amministrazione, stiamo portando avanti fin dal nostro insediamento nel 2019. L'obiettivo di un sindaco e di un'Amministrazione tutta è quello di mettere in campo azioni e progetti che mirino al bene della città e alla soddisfazione di tutti i cittadini. Questo sondaggio dimostra che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta: il secondo posto nella classifica dell'indice di gradimento dei sindaci d'Italia, terzo anno consecutivo sul podio in questa graduatoria, con una percentuale del +5.2% rispetto al giorno delle elezioni, è un risultato che ci dà ancora più carica, energia e voglia di fare bene e che ho il piacere di condividere con tutta l'Amministrazione, lo staff, gli uffici comunali e con ogni cittadino ascolano".