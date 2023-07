Bonaccini il più apprezzato, la classifica 2023 di sindaci e governatori più amati in Emilia Romagna e Marche

Bologna, 10 luglio 2023 – Stefano Bonaccini, presidente Pd per l’Emilia Romagna, e Beppe Sala, sindaco di Milano per il centrosinistra, hanno conquistato il primo posto della classifica degli amministratori locali più popolari in Italia. Questo è il risultato della diciannovesima edizione del Governance Poll, il sondaggio sul consenso dei governatori di regione e dei sindaci dei Comuni capoluogo, realizzato per Il Sole 24 Ore da Noto Sondaggi.

Secondo il sondaggio Bonaccini ha il 69% di preferenze (Sala il 65%) e soffia a Luca Zaia (Veneto 68,5%) un primato detenuto per dodici anni. Al terzo posto c’è poi Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia 64%), già secondo un anno fa. Il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, invece, lo troviamo in 13esima posizione, con il 45,5% di gradimento.

La classifica dei sindaci di Emilia Romagna e Marche

Subito dopo Sala, c'è Ascoli Piceno con Marco Fioravanti.

Al quarto posto c'è Michele Guerra, primo cittadino di Parma. Poi si scende al 13esimo posto e troviamo Alan Fabbri di Ferrara. Matteo Lepore di Bologna è al 17esimo posto, Gian Carlo Muzzarelli di Modena al 18esimo.

Al 29esimo c'è Katia Tarasconi di Piacenza.

A parte Fioravanti che è al secondo posto, le Marche ritornano solo al 31esimo posto con Paolo Calcinaro di Fermo.

Gian Luca Zattini di Forlì è al 37esimo, due posti più in giù c'è Sandro Parcaroli di Macerata e al 47esimo il primo cittadino di Rimini Samil Sadegholvaad. Al 53esimo posto c'è Luca Vecchi di Reggio Emilia, due posti più in giù c'è Matteo Ricci di Pesaro.

Infine Michele de Pascale di Ravenna al 71esimo posto.