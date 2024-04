Ascoli, il presidente della Provincia Sergio Loggi rassegna le dimissioni

Ascoli, 29 aprile 2024 – Terremoto in Provincia: il presidente Sergio Loggi rassegna le dimissioni. A palazzo San Filippo è stata una giornata decisamente infernale con il voto espresso all'unanimità nei confronti della mozione presentata dal capogruppo Daniele Tonelli e i consiglieri Luciana Barlocci e Giovanni Borraccini che proprio qualche giorno fa avevano deciso di prendere le distanze dal presidente e formare un 'gruppo misto' dopo aver puntato il dito contro il piano d'ambito, le strutture scolastiche e la viabilità.

A non partecipare alla votazione sono stati soltanto De Vecchis e Bottiglieri che hanno deciso di uscire dall'aula al momento di esprimere la propria preferenza.

Un esito in grado di produrre l'inevitabile reazione da parte dello stesso Loggi che dopo aver annunciato in consiglio la sua volontà di rassegnare le dimissioni poi ha provveduto a formalizzarle davvero, salva sempre la possibilità di ritirarle entro 20 giorni. Termine ultimo dopo il quale la decisione manifestata diventerà efficace ed irrevocabile ai sensi dello statuto della Provincia.

Una serie di punti di vitale importanza quelli che sono stati sottoposti all'approvazione dai tre firmatari. Con gli stessi si è voluto impegnare innanzitutto il presidente a costituire una commissione conoscitiva con un supporto esterno volto a valutare le cause della condizione finanziaria che ha causato il predissesto, accertando allo stesso tempo anche le responsabilità contabili e politiche nonché la relativa copertura finanziaria.

In secondo luogo poi si è chiesto di provvedere alla modifica del piano in cui si prevedeva l'assunzione di n. 5 posizioni di categoria b 3 e n. 4 posizioni di categoria c (operai e cantonieri) per permettere un turnover e consentire ai servizi legati a viabilità e patrimonio di funzionare adeguatamente. Oltre alla fattiva copertura finanziaria per le relative procedure di assunzione.

A ciò si è poi aggiunta la modifica e il rinnovamento del regolamento per la pesatura delle elevate qualificazioni entro il terzo trimestre e la trasmissione degli elenchi delle deliberazioni di Giunta municipale ai capigruppo consiglieri ex art. 125 Tuel. Nelle attenzioni del gruppo misto anche l'individuazione in maniera riconoscibile e puntuale di 400mila euro di investimenti da dedicare alle aree interne, soprattutto a seguito dello scioglimento del consorzio di bonifica gas 'Val d'Aso'.

Varie le criticità relative a tutto il discorso inerente alla viabilità provinciale. Qui l'invito è stato orientato nel dare indirizzo espresso e incontrovertibile al servizio di viabilità con un avvio immediato del piano asfalti dove porre particolare attenzione alle aree interne, nonché quello di provvedere a reperire ulteriori fondi per la manutenzione ordinaria della viabilità con sfalci e manutenzioni varie. A completare il tutto la richiesta di reperire i fondi necessari per il completamento della Mezzina, un'opera ritenuta strategica per lo sviluppo dell'intero territorio.