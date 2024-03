Start e provincia a confronto: Loggi incontra il cda dell’azienda

Viabilità, supporto alle famiglie e al turismo: questi i temi principali dell’incontro che si è tenuto tra il presidente della provincia Sergio Loggi e il nuovo consiglio di amministrazione della Start, all’interno della sede dell’azienda. Si è discusso dei 16 milioni di euro che la provincia ha a disposizione per la manutenzione delle strade e dei collegamenti dell’entroterra. All’incontro, tra i presenti, non sono mancati: il presidente Enrico Diomedi, i consiglieri Davide Straccia, Raffaele De Chiara, Leonardo Grossi, insieme al direttore Alfredo Fratalocchi. Un dialogo proficuo e costruttivo nel quale sono state affrontate problematiche e prospettive del trasporto pubblico locale sotto vari aspetti, tenendo in considerazione il punto di vista dei cittadini: dagli investimenti sul parco mezzi all’insegna della sostenibilità ambientale, alla selezione e al benessere del personale, fino ai vari servizi e la progettualità per l’utenza.

"In qualità di socio di maggioranza – ha commentato il presidente Loggi – l’Amministrazione provinciale intende portare avanti un confronto continuo e diretto con la Start nell’ambito di una azione volta a promuovere sinergie e istanze di miglioramento in un settore fondamentale per la collettiva picena". Per concludere ha poi aggiunto: "La provincia ha a disposizione, per la viabilità, circa 16 milioni di euro, risorse che siamo impegnati ad investire in quelle arterie provinciali più bisognose di manutenzione, dove transitano i bus che assicurano i collegamenti dalla costa all’entroterra. Il trasporto pubblico, essenziale per la mobilità di studenti, lavoratori, cittadini, può essere di supporto, a mio avviso, anche alla valorizzazione del turismo e, su questa direttrice, si può ragionare e costruire interventi concreti".

o.f.