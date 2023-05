Gli ultimi impegni per i giocatori

Come ogni anno si avvicina il momento dei saluti per i bianconeri che venerdì sera potranno rompere le righe dopo la consueta cena di fine stagione. Ieri mattina il gruppo si è ritrovato allo stadio Del Duca per le classiche foto di rito della stagione 2022-23. Torneo che ha visto l’Ascoli archiviare la sua 26esima partecipazione cadetta centrando la salvezza con anticipo per poi tentare la rincorsa playoff. La missione purtroppo non è riuscita, ma il Picchio ha comunque chiuso a testa alta nonostante le svariate difficoltà che si sono susseguite nel corso dei mesi. Il campionato era iniziato nel migliore dei modi con gli 8 punti portati a casa contro Ternana, Spal, Palermo e Cittadella, poi a rovinare tutto arrivò il brutto infortunio a Leali. L’assenza del portiere titolare pesò parecchio nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Il suo rientro avvenne nel match vinto a Cosenza (3-1). Dopo lo stop per le festività di fine anno, il 2023 si aprì nel peggiore dei modi con una serie di risultati negativi che poi costrinsero i vertici societari ad esonerare Bucchi (dopo avergli rinnovato il contratto qualche giorno prima di Natale) per affidarsi quindi a Breda. Da qui in poi iniziò un altro cammino. Quello di cui spesso abbiamo parlato nel corso delle settimane recenti. Stamattina Dionisi, Eramo, Giordano e Gondo faranno visita agli alunni della scuola primaria del Preziosissimo Sangue di via Napoli e, a seguire, gli stessi si recheranno all’Ancaria Padel di Ancarano per disputare un inedito allenamento a colpi di racchetta con tutto il resto della squadra. Annullato l’allenamento di venerdì mattina, quando la squadra al gran completo salirà sul pullman che li condurrà ad Acquasanta. Qui è previsto l’incontro conclusivo del progetto scuole e territorio. Ad abbracciare i bianconeri ci saranno circa 200 alunni.