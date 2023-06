Grandi manovre per il Palermo: obiettivo promozione

Il Palermo non si nasconde: l’obiettivo nel prossimo campionato di B è la promozione diretta. Grandi manovre in casa rosanero in vista dell’imminente mercato estivo che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo primo luglio. A centrocampo procede spedita la trattativa per Bisoli, capitano del Brescia in partenza dopo l’inattesa retrocessione in C. È stato il calciatore stesso a manifestare le proprie intenzioni di provare una nuova esperienza dopo la grande delusione prodotta dalla mancata salvezza. Quello del capitano delle Rondinelle non sarebbe l’unico profilo importante messo nel mirino. Sempre in mediana infatti salgono le quotazioni di Viviani, anche lui retrocesso con il Benevento. Il centrocampista classe 2000 ex Brescia e Chievo vanta gli apprezzamenti di mister Corini che lo conosce bene e, nonostante la giovane età, ha maturato una vasta esperienza in cadetteria. Tra le statistiche fatte registrare nelle recenti stagioni ci sono 8 presenze in serie A e oltre 80 in B. In attacco invece l’obiettivo dei siciliani è Ayé.