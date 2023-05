Playoff, il Sudtirol ora se la vedrà con il Bari

Il sogno del Sudtirol continua. Con il successo strappato per 1-0 (rete decisiva di Casiraghi) ai danni della Reggina, i tirolesi di Bisoli hanno conquistato l’accesso alla doppia semifinale playoff che li vedrà sfidare il temuto Bari. L’andata si giocherà lunedì al Druso con il seguente ritorno previsto al caldissimo San Nicola per venerdì 2 giugno (entrambe le sfide prenderanno il via alle ore 20.30). "Ho un gruppo di ragazzi stupendo – commenta il tecnico del Sudtirol dopo il successo sugli amaranto –. Sono riuscito a trovare un ambiente fantastico nel quale abbiamo fatto un capolavoro, ma non ci accontentiamo. Troveremo un ostico avversario, il Bari, ma anche loro troveranno pane per i loro denti perché il Sudtirol non molla mai. Tutto ora è ancora più bello da giocare, la società ci sta vicino e anche il direttore sportivo ci supporta. È da novembre che siamo nei playoff, ora ce li giochiamo. Lunedì torneremo in campo e cercheremo di fare un altro piccolo miracolo".