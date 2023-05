Ultima chiamata per il Monticelli In palio la salvezza

Si disputerà sabato 10 giugno, probabilmente alle ore 16.30 (non ancora ufficiale), lo spareggio salvezza tra Monticelli e Castel di Lama valido per il campionato di Promozione Marche Girone B. I biancazzurri del Presidente Francesco Castelli non sono andati oltre il pareggio nella delicata trasferta a Corridonia e alla fine dovranno giocarsi la salvezza contro i lamensi. La squadra biancoblu allenata dal capitano-giocatore Alijevic ha chiuso quindi il campionato a quota 36 punti ed in virtù della classifica avulsa non favorevole, dovrà affrontare nei playout il Castel di Lama di Mister Fabio Poli (vittorioso per 3-2 sul campo del Potenza Picena). La gara si giocherà al campo "Don Mauro Bartolini" con partita secca e, in caso di parità, dopo i tempi regolamentari e gli eventuali supplementari, sarà il Monticelli a mantenere la categoria in virtù del miglior posizionamento in classifica nella regular season.