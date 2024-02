Ambulanti di Forte dei Marmi a Bologna: dove e quando

Bologna, 15 febbraio 2024 - Torna a grande richiesta il mercato di qualità itinerante più famoso d'Italia. "Gli ambulanti di Forte dei Marmi" vi aspettano domenica 18 febbraio, dalle 8 alle 19, al Padiglione 19 di BolognaFiere per una giornata all'insegna della moda e dell'artigianato Made in Italy. L'evento prevede ingresso gratuito e si svolge interamente al coperto.

Boutique a cielo aperto

Dopo il grande successo riscontrato nel mese di gennaio, Bologna si prepara a ospitare nuovamente un evento organizzato dal Consorzio "Gli ambulanti di Forte dei Marmi", che da anni porta in giro per l'Italia il meglio dell'artigianato di qualità puramente Made in Italy. Il Consorzio nasce nel 2002 dall'unione di alcuni storici banchi del mercato di Forte dei Marmi (LU) con l'obiettivo di esportare le proprie boutique anche nel resto del nostro Paese.

Made in Italy

Nelle "boutique a cielo aperto", nome con cui sono note le bancarelle del noto emporio, si possono trovare vari tipi di prodotti interamente italiani, toscani in particolare. Abbigliamento (con collezioni griffate e di stoock), biancheria per la casa, porcellane, tessuti d'arte e tutti gli altri articoli in vendita attraggono mediamente oltre le 20.000 persone per evento, con punte addirittura di 90.000.

"Il nostro è un invito a diffidare di ogni tentativo di imitazione - dichiara il Presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli - e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l'immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente". Il mercato, infatti, è stato spesso oggetto di vani tentativi di imitazione.

L'evento è previsto per domenica 18 febbraio, dalle ore 9 alle ore 18, con ingresso gratuito e orario continuato al Padiglione 19 di BolognaFiere, in Piazza Costituzione.