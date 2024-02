Nerd Show Bologna 2024: date, ospiti e programma della kermesse

Bologna, 12 febbraio 2024 - Il 17 e 18 febbraio andrà in scena a BolognaFiere il Nerd Show, l'imperdibile evento dedicato a giochi e fumetti che attira appassionati da tutta Italia. La rassegna include diversi eventi nell’evento: spettacoli dal vivo, esposizioni e incontri con gli autori e gli ospiti.

I numeri dell’evento: espositori e fumettisti

Nel fine settimana del 17 e 18 febbraio i padiglioni di BolognaFiere saranno teatro del Nerd Show, la grande mostra dedicata a gaming e fumetti che ogni anno si riempie di appassionati di tutte le età. Saranno oltre 300 gli espositori da cui potere acquistare gadget, fumetti e videogiochi di ogni tipo, mentre più di 150 fumettisti incontreranno i fan ed esporranno le proprie opere, offrendo la possibilità di acquistare sketches e tavole disegnate.

Per gli amanti dei videogiochi sarà presente una Gamers Arena, all'interno del quale verranno posizionate centinaia di console differenti dove giocatori di titoli amati come Fortnite, Tekken, Call of Duty e Mario Kart potranno prendere parte a speciali tornei organizzati ad hoc. A pochi passi da qui, saranno allestite quasi un centinaio di sale in cui potersi divertire con videogiochi risalenti agli anni Ottanta e Novanta, tra cui PacMan e Space Invaders.

La rassegna renderà contenti gli amanti della fantascienza, grazie a un'area appositamente dedicata in cui a fare da padroni saranno costumi e rappresentazioni ispirate a film, serie tv e saghe di culto appartenenti al genere.

Non è finita qui, perchè dentro il Nerd Show ci sarà anche la possibilità di mettere alla prova la propria creatività grazie a laboratori di modellismo a cura di MO.C.BRICKS, in cui i partecipanti potranno creare opere d'arte utilizzando esclusivamente dei mattoncini.

Gli ospiti e le iniziative

Alla rassegna prenderanno parte anche volti noti dell'universo nerd. In area fumetti sarà possibile incontrare vere e proprie star del genere come Charlie Adlard, disegnatore di The Walking Dead, gli italiani Mirko Adolfo, Matteo Scalera e Paolo Barbieri, gli internazionali Miguel Mendonca e Rafa Sandoval e gli youtuber Fraffrog, Sio e Dado.

Programma di sabato 17 febbraio

E' prevista per sabato 17 la consegna della "Musa d'Oro", con il quale verranno premiati i migliori doppiatori del 2023 da una giuria composta da voci provenienti da programmi noti al grande pubblico, come Dragon Ball o 90210. La cerimonia sarà presentata da Flavio Aquilone, doppiatore tra gli altri di Draco Malfoy in Harry Potter.

Il corollario degli ospiti di sabato 17 prevede altri personaggi celebri come gli attori protagonisti de "La Melevisione" Danilo Bertazzi, Lorenzo Branchetti, Guido Ruffa e Paola d'Arienzo, il noto streamer Dario Moccia, l'astronauta Umberto Guidoni e Giorgio Vanni, interprete di alcune delle sigle più amate da diverse generazioni di ragazzi.

Programma di domenica 18 febbraio

Programma ricco anche per domenica 18, in cui saranno presenti la Gialappa's Band, storico trio di comici di tv e radio, l'attrice Anna Mazzamauro, famosa per il ruolo della signorina Silvani in "Fantozzi", il pianista Sasà Calabrese, l'artista samurai Tetsuro Shimaguchi, direttore delle coreografie del film "Kill Bill vol. 1", e la regina delle sigle Cristina d'Avena.