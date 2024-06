‘Attorno al museo’ al parco della Zucca a Bologna: ecco il programma per non dimenticare

Bologna, 20 giugno 2024 - In occasione dei 44 anni dalla strage di Ustica dove persero la vita 81 persone innocenti, torna la rassegna "Attorno al museo" al parco della Zucca dal 27 giugno al 10 agosto. L'appuntamento, dove sorge il museo per la Memoria di Ustica con l'installazione permanente di Christian Boltanski attorno al relitto del DC-9, è con musica, teatro e arte.

Oltre alla consueta commemorazione in ricordo delle 81 vittime nella sala del consiglio comunale a Palazzo d'Accursio, tra gli ospiti ci saranno Concita De Gregorio, Erica Mou, Stefano Massini, Virgilio Sieni e David Riondino.

Dal 27 giugno dalle 20 e per tutta la notte, tra l'altro, verrà proiettata la videoinstallazione di Jacopo Rinaldi (in collaborazione con Mambo) "Viaggio notturno per mare" in diverse zone della città.

Il filo rosso di tutti gli eventi è racchiuso da uno slogan: "Manca ancora un pezzo". Un pezzo che manca "a verità e giustizia", come sottolinea il sindaco Matteo Lepore che attacca la destra, in primis Maurizio Gasparri di Forza Italia, "che porta avanti un'opera di revisionismo e depistaggio. Mi spaventa questa destra istituzionale di governo che, tramite il premierato, vuole avere mani libere per riscrivere la storia del nostro Paese".

D'accordo Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica, che ricorda come "la battaglia continua, continuando a fare memoria. Ma siamo stanchi... le indagini non sono ancora concluse. È drammatico", dice Bonfietti. E, chiedendo uno "sforzo di verità" a magistratura e politica, chiama l'esecutivo: "Che dignità ha il nostro Paese se dopo 44 anni da quell'azione indicibile non si chiede conto con forza agli Stati coinvolti? Abbiamo scarsa collaborazione da parte dei governi. E quest'ultimo ci pare molto distratto...". Poi, in sintonia con il sindaco, ribatte a Gasparri e altri esponenti del centrodestra: "Basta raccontare menzogne. Tutto questo è offensivo e inquietante". La battaglia per la verità, poi, per questo 44esimo anniversario, si arricchisce della Fondazione per la gestione e la promozione del Museo per la memoria di Ustica.